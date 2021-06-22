شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي المنوفية برقم الجلوس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الثلاثاء، نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2021 بنسبة نجاح 75.88 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث صرح الأستاذ أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 71 ألف و849 طالب وبلغ عدد الطلاب الحاضرين 71 ألف 706 طالب وعدد الناجحين 54 ألف و409 طالب.

ومن جانبه، قدم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح ومؤكداً على ضرورة تواصل مسيرة التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021

وفي وقت سابق، كان عدد من مديريات التعليم في المحافظات أعلنت عن تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أولا بأول بعد نهاية كل امتحان.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021

وقال الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية إن المؤشرات العامة مطمئنة للغاية، مشيراً إلى أنه وجّه جميع المصححين ومقدري الدرجات بمراعاة الدقة والشفافية وتغليب مصلحة الطالب وجبر الكسر لصالحه.

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