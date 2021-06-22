شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القرنة» يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقبلى قامولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، الثلاثاء، أعمال تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الجارى تنفيذها بقرية القبلى قامولا.

وتابع رئيس المدينة مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء وتركيب الأعمدة والكشافات والتشغيل للمحولات والتى ستدعم قطاع الكهرباء بالمنطقة .

كما تفقد الوحدة الصحية بالقرية والتي دخلت ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة الأقصر والاستماع إلى مشكلات وشكاوى المواطنين .

وتابع عبدالظاهر الأعمال الجارية في محطة المياه المرشحة بالقرية، وذلك برفقة المهندس أحمد حسن مدير شركة المياه بالقرنة ومعاونيه، والتى تم الانتهاء منها وسيتم تشغيلها خلال أيام .

رافق رئيس مركز القرنة خلال جولته، حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، ومسؤول المتابعة الميدانية.