شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القرنة» يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقبلى قامولا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، الثلاثاء، أعمال تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الجارى تنفيذها بقرية القبلى قامولا.
وتابع رئيس المدينة مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء وتركيب الأعمدة والكشافات والتشغيل للمحولات والتى ستدعم قطاع الكهرباء بالمنطقة .
كما تفقد الوحدة الصحية بالقرية والتي دخلت ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة الأقصر والاستماع إلى مشكلات وشكاوى المواطنين .
وتابع عبدالظاهر الأعمال الجارية في محطة المياه المرشحة بالقرية، وذلك برفقة المهندس أحمد حسن مدير شركة المياه بالقرنة ومعاونيه، والتى تم الانتهاء منها وسيتم تشغيلها خلال أيام .
رافق رئيس مركز القرنة خلال جولته، حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، ومسؤول المتابعة الميدانية.