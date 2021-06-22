شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل سقط من أعلى محطة قطارات «محطة مصر» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عامل مصرعه صباح الثلاثاء، إثر سقوطه من أعلى محطة قطارات سكة حديد الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا بسقوط أحد العمال بمحطة القطارات المشار إليها وعلى الفور توجه ضباط القسم وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن العامل كان يقوم بأعمال صيانة بالجمالون الحديد «مظلة المحطة» وسقط أثناء عمله.

وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وفي سياق آخر، شهدت محطة مصر بالإسكندرية صباح الثلاثاء، وقوع إحدى عربات القطار المميز المتجه إلى القاهرة من على القضبان ما أدى إلى ارتباك الحركة وتعطلها فيما أفاد مصدر بالسكة الحديد وجود ٨ إصابات.

وعلمت «المصرى اليوم» أن القطار كان مقرر قيامه من محطة الإسكندرية الساعة ٩.٢٠ صباحًا، وأثناء تحركه سحب معه الجرار الخلفي، والذي كان في حالة فرملة ما أدى لسقوط الجرار وإحدى العربات من على القضبان واصابة بعض الركاب.

على الفور، اتجهت قيادات هيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث وتم الدفع بالآلات لرفع العربات.

مصرع عامل سقط من أعلى محطة قطارات «محطة مصر» بالإسكندرية