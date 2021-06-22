شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تحظر إقامة شوادر بيع الأضاحي بالشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حرصا من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها، وبعيدا عن رقابتها من الجهات المختصة.

وأصدر قرارا يحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنية وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله، مشيرا إلى أنه قد تقرر فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، وإلا سيتم فرض الغرامة المالية والتعرض للمساءلة القانونية.

وكلف إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.