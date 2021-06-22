شكرا لقرائتكم خبر عن «شركة قنا» تعلن مواعيد مناوبات تشغيل المياه بمدينة قوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن مواعيد مناوبات تشغيل المياه بمدينة قوص ومجلس قروى جراجوس بمركز قوص يومى الثلاثاء والاربعاء 22-23/6/2021.

وقال المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنه يتم تشغيل المياه بالمحطات بداية من الثلاثاء 22/ 6 من الساعة الواحدة صباحا حتى التاسعة صباحا، ومن الرابعة عصرا حتى التاسعة مساءاً، كما سيتم تشغيل محطات المياه يوم الاربعاء الموافق 23/6 من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا، ومن الرابعة عصرا حتى الثامنة مساءاً.

وأرجع ذلك نظرا للأعمال التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا من احلال وتجديد كامل لمحطة رفع صرف صحي قوص الرئيسية؛ للبدء في المراحل النهائية من تلك الاعمال والتي تتضمن تغيير محابس ووصلات خط الطرد الرئيسي قطر 1000مم؛ وذلك تمهيدا لتركيب وتشغيل الطلمبات الجديدة بالمحطة؛ الامر الذي سيترتب عليه توقف المحطة بالكامل أثناء فترات العمل.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.