شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تموين المنيا»: استلمنا 372 ألف طن قمح حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، الثلاثاء، استلام 372713 الف طن، و141 كيلوجرام، قمح محلي من المزارعين، منذ بدء استلام المحصول، في 15 ابريل الجاري، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح، حتى نهاية يونيو المقبل.

وقال «يوسف» في تصريحات صحفية، إن عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، داخل الشون والصوامع، والهناجر، ووسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.