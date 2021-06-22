شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: افتتحنا ٨٣ مدرسة ونستعد لافتتاح ١٤٥ أخرى بـ١.٤ مليار جنيه خلال 18 شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إن المحافظة خلال الـ١٨ شهرًا الماضيين قامت بافتتاح ٨٣ مدرسة وفي طريقها لافتتاح ١٤٥ أخرى بتكلفة ١.٤ مليار جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، الثلاثاء، لمدرسة هند المنزلاوي بقرية بنا أبوصير، حيث تفقد المدرسة والتي تم إنشاؤها على مساحة ٣٧٧٢ متر بتكلفة ١١ مليون جنيه لتخدم أهالي القرية والقرى المجاورة من خلال ٢٨ فصل لجميع المراحل التعليمية.

وأكد «رحمي» أن المحافظة تولي أهمية كبرى لقطاع التعليم والذي يأتي ضمن المحور الأول للخطة الاستراتيجية للمحافظة، حيث تم تطوير وصيانة ٣٦٢ مدرسة بتكلفة ١٧٦ مليون جنيه، وإمداد المدارس بأدوات ومعدات بتكلفة ١٧٥ مليون جنيه لتكون مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب.