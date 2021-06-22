شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على اشتباكات بين عائلتين في كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بقرية سبيل النظارة بمدينة كوم امبو اسفرت عن احتراق منزل وحظيرة وتحطم منزل آخر.

وكان بلاغا وصل إلى مركز شرطة كوم امبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتي مكي وحجازي.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة برئاسة النقبين محمد عبيد وعمرو ابو النصر معاونا المباحث، حيث تم السيطرة على المشاجرة بعد فرض كردون أمني بمحيط القرية .

و تبين من التحريات، أن مشاجرة وقعت بين عائلتي مكي وحجازي بسبب احتكاكات بين الشباب تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين، حيث قام الطرفين بإطلاق أعيرة نارية عشوائية بهدف الترهيب وقام أفراد عائلة مكي بإشعال النيران في منزل سيد فراج حجازي من عائلة حجازي، ومن جانبة قام افراد عائلة حجازي بإشعال النيران بتحطيم واجهة منزل ناصر احمد مكي كما تم حرق حظيرة منصور احمد مكي من عائلة مكي.

وأنتقلت قوات الامن وتمكنت من السيطرة على الاشتباكات وضبط طرفي المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق .