شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : تطهير مصرف ناهيا و إحلال كوبري عزبه العسيلي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن أعمال تطهير مصرف ناهيا بنطاق مركز ومدينة كرداسة للتعامل مع مشكلة أرتفاع منسوب المياه بالمصرف.

كما وجه نائب المحافظ بسرعة الأنتهاء من أعمال التطهير لضمان أنتظام دورة الصرف للمسار بالكامل دون وقوع أي مشكلات أو معوقات والتأكد من رفع كافة المخلفات بمسار المصرف.

وأختتم جولته الميدانية بمركز ومدينة كرداسة بتفقد مشروع أحلال وتجديد كوبري عزبة العسيلي على مصرف ناهيا العمومي

وشدد على الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الأنتهاء من أعمال أحلال وتجديد الكوبري والألتزام بالمواعيد المتفق عليها في الموعد المحدد.

وألتقي نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي عزبة العسيلي للأستماع إلى طلباتهم وأقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوي القرية.

وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال الأجتماع التنسيقي الذي تم عقده مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعددا من أعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق الدكرور وكرداسة لوضع الرؤية الأولية لتنفيذ المرحلة الأولى من مخطط تغطية مصرف ناهيا بطول ٣٠٠ م والوقوف على كافة خطوات العمل التنفيذية ووضع آليات عمل غير تقليدية لضمان عدم وجود معوقات تواجه التنفيذ والمرور الميداني لمتابعة أعمال تطهير مصرف ناهيا بمركز ومدينة كرداسة للوقوف على الحلول التي وضعتها المحافظة للتعامل مع مشكلة أرتفاع منسوب المياة بالمصرف.