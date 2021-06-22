شكرا لقرائتكم خبر عن وقوع إحدى عربات قطار القاهرة المميز من على القضبان بمحطة مصر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محطة مصر بالإسكندرية صباح الاثنين، وقوع إحدى عربات القطار المميز المتجه إلى القاهرة من على القضبان ما أدى إلى ارتباك الحركة وتعطلها فيما أفاد مصدر بالسكة الحديد بوجود بعض الإصابات.

وعلمت «المصرى اليوم» أن القطار كان مقررا قيامه من محطة الإسكندرية الساعة ٩.٢٠ صباحا وأثناء تحركه سحب معه الجرار الخلفى الذى كان في حالة فرملة ما أدى لسقوط الجرار وإحدى العربات من على القضبان وإصابة بعض الركاب.

على الفور، اتجهت قيادات هيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث وتم الدفع بالآلات لرفع العربات.