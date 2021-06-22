شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة بالشرقية يؤدون الامتحان التجريبي في مادة التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم طلاب الثانوية العامة في امتحاناتهم التجريبية، اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان التجريبي الثالث في مادة التاريخ، على البابل شيت والتابلت في المدارس على مستوي ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

وقال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن الطلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة التجريبية المناظرة لامتحان آخر العام، مؤكدًا أن الطلاب تسلموا أرقام الجلوس ويؤدون الامتحان التجريبي في نفس اللجان التي يؤدون فيها امتحان الثانوية العامة، وتم تفعيل التابلت، لافتا إلى أن طلاب القسم الأدبي يؤدون الامتحان في مادة التاريخ.

وأضاف وكيل أول الوزارة أن هناك متابعة مستمرة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء الامتحانات وتوفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، لافتا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات كونها من المهام القومية.

وأشار إلى أن جميع الإدارات التعليمية كثفت من أعمال تطهير وتعقيم وغسيل كافة اللجان الامتحانية قبل وبعد أداء الامتحانات، فضلا عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء أداء الامتحانات، كما أنه تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديري عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة.

وأكد وكيل أول الوزارة أن هناك غرف عمليات في جميع الإدارات التعليمية وديوان عام المديرية تتابع باستمرار أعمال الامتحانات وجاهزة لتلقي شكاوى واستفسارات أولياء الأمور، فضلا عن التوجيهات المباشرة للمعلمين بضرورة مساعدة الطلاب في توصيل كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على منصة الامتحان، والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين.