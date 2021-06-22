وزير الإسكان: تشطيب 6720 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة ٦ أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تشطيب ٦٧٢٠ وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2، بإجمالي (٢٨٠ عمارة)، بمشروع JANNA بمدينة ٦ أكتوبر، مشيراً إلى أن المشروع يتم تنفيذه في إطار إستراتيجية الوزارة لتوفير وحدات سكنية لشرائح الدخل المختلفة، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع نهاية العام الجاري.

وفي إطار المتابعة الدورية، تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، سير العمل بمشروع JANNA، يرافقة مسئولو الجهاز والمشروع، حيث يجري تنفيذ أعمال الطرق والكهرباء بالموقع والتشطيبات بعددٍ من العمارات وعدد من الخدمات، بجانب أعمال تنسيق الموقع.

وأوضح المهندس عادل النجار ، أن المشروع يقع على مساحة ١٥٥ فداناً بمنطقة التوسعات الشمالية على بعد دقائق من كوبرى العبور، وبالقرب من طريق جمال عبدالناصر، والطريق الشمالى للمدينة. ‏

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن الموقع ثرى بالمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع، والتى تشمل حمامات سباحة ومناطق ألعاب أطفال، بالإضافة إلى برجولات ومقاعد GRC، وأعمده ديكورية، كما أن الكمباوند محاط بسور وبوابات إليكترونية، وكاميرات مراقبة على المداخل والمخارج، بجانب شركة أمن وحراسة، وشركة نظافة.

وخلال الجولة، شدد المهندس عادل النجار ، على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.