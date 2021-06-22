​"البحوث الفلكية" تعلن تفاصيل ظاهرة بدأت اليوم وتؤثر على الطقس حتى سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور جاد القاضي مدير المعهد القومي للبحوث القومي، إن اليوم سيكون أطول أيام العام، بسبب تعامد الشمس ظاهريًا على مدار السرطان، حيث يبدأ فصل الصيف رسميًا، وتزيد متوسطات درجات الحرارة خلال هذا الشهر.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" لبرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم إف إم"، أن ذلك يسمى الانقلاب الصيفي، نتيجة أن الشمس تقع في مدار السرطان وهو بداية فصل الصيف فلكيًا ومن غدٍ ينقص طول النهار تدريجيًا حتى الوصول لشهر الخريف في شهر سبتمبر.

وتابع مدير المعهد القومي للبحوث القومي أنه وحتى الانقلاب الشتوي في فصل الشتاء ويكون الليل أطول بكثير من الصيف، كما أن عدد ساعات الليل تزيد تدريجيا، قائلًا: "ساعات النهار اليوم 14 ساعة و15 دقيقة وهو أطول يوم، والليل 9 ساعات و40 دقيقة".

وأكمل مدير المعهد القومي للبحوث القومي، أن تأثير هذا الكلام علينا من خلال درجات الحرارة، كما أن هيئة الأرصاد الجوية ترصد بشكل دوري درجات الحرارة، قائلًا: "ننصح المواطنين بعد التعرض المباشر للشمس وقبلها ينصح التعرض للشمس وإشاعتها المفيدة".

ووفق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تكون بداية الصيف وموعد الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الشمالي لهذا العام في 21 يونيو 2021، ما يشير إلى بداية الصيف فلكيا، موضحا أنّ 21 يونيو هو أطول نهار في عام 2021 في نصف الكرة الشمالي للكرة الأرضية، وهو اليوم الذي تصل فيه الشمس في رحلتها السنوية إلى أقصى ارتفاع لها شمالا في كوكبة السرطان 23.5 درجة شمالا.