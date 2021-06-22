الصور الأولى لحادث تصادم قطار بأتوبيس عمال في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حصل "الخليج 365" على اللقطات الأولى لحادث تصادم قطار محمل بالفحم بأتوبيس يقل عمالا بمنطقة كفر العلو، بدائرة قسم شرطة حلوان.

وأفاد شهود عيان بأن الأتوبيس كان يقل عمالا بمصنع ملابس، وفي أثناء مروره بمنطقة كفر العلو بحلوان تعرض للاصطدام من قبل قطار محمل بفحم الكوك؛ ما أسفر عن دهس الأتوبيس وتحطمه بالكامل.

من جانبه، أفاد مصدر أمني بأن تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وجارٍ حصر عدد المصابين والتأكد من وجود حالات وفاة من عدمه.













اقرأ ايضا:

قطار يدهس سيارة محملة بالعمال بحلوان .. ومصدر: جار حصر عدد الضحايا

مصرع 3 أشخاص إثر اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان