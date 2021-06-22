شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الغربية: يحق للمحافظ كأي مواطن الدفاع عن نفسه بالوسيلة التي يرتضيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود ممتاز، المتحدث باسم محافظة الغربية، إن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية تلقى على هاتفه المحمول رسالتين بهما سب وقذف لشخصه وتعدي على أسرته، موضحًا أنه اتخذ الإجراء القانوني في هذا الأمر، كأي مواطن طبيعي تعرض للإهانة.

وأضاف خلال هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء الاثنين، أن المحافظ يتلقى الشكاوى على هاتفه الشخصي، وهذا ما سمح بوصول تلك الرسائل المسيئة له، ذاكرًا أن جهات التحقيق أثبتت أن الرسالتين من مصدرين مختلفين.

وأوضح أن النيابة باشرت التحقيقات حتى تبين أن أحد مرسلي الرسالتين سيدة قيل في التحقيق أن الرقم لابنها وهو من أرسل الرسالة بالخطأ، أما الرسالة الأخرى صاحبها رجل تم التحفظ عليه لمدة 4 أيام.

وذكر أن حرية الرأي مكفولة للجميع، إلا أن التعدي بالألفاظ الخارجة أمر غير مقبول، مؤكدًا أن إحدى الرسالتين كان بها تعدي بألفاظ غير لائقة.

ونفى ما تداول عن إلقاء القبض على سيدة أثناء تواجدها بالمحافظة، مشيرًا إلى حق المحافظ في الدفاع عن نفسه بالوسيلة التي يجدها مناسبة كأي مواطن عادي.