شكرا لقرائتكم خبر عن عدد أيام الإجازات في شهر يوليو وموعد عيد الأضحى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصادف شهر يوليو المقبل العديد من الإجازات الرسمية والأسبوعية، وأبرزها إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويصل إجمالي أيام الإجازات في شهر يوليو المقبل إلى 16 يوما منها 9 أيام متواصلة وهي إجازة العيد.

أيام الإجازات في شهر يوليو وموعد عيد الأضحى 2021 :

1- الجمعة 2 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية

2- السبت 3 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية

3- الجمعة 9 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية

4- السبت 10 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية

5- الجمعة 16 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية

6- السبت 17 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية

7- الأحد 18 يوليو (متوقع إجازة مع أيام العيد)

8- الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات

9- الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

10- الأربعاء 21 يوليو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

11- الخميس 22 يوليو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

12- الجمعة 23 يوليو رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 1952 حيث متوقع ترحيلها ليوم الخميس الذي يليها

13- السبت 24 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية

14- الخميس 29 يوليو أجازة بدل يوم ثورة يوليو

15- الجمعة 30 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية

16- السبت 31 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية.