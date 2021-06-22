شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM .. موعدها وقيمتها في البنوك المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسبوع فقط وتنتهي مبادرة البنك المركزي بإلغاء رسوم السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، ومن المتوقع العودة لفرض الرسوم المقررة على عملاء البنوك في بداية شهر يوليو المقبل كما كانت قبل الإعلان عن تلك المبادرة في يونيو 2020.

وقبل نهاية شهر يونيو الحالي، يبقى احتمالان: الأول أن تقوم البنوك بإخطار عملائها بعودة الرسوم على السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي، والثاني أن يصدر البنك المركزي قرارا بتمديد مبادرته بإلغاء رسوم السحب والاستعلام من جديد.

تختلف رسوم السحب حسب كل بنك وهي:

1 – البنك الأهلي يقدر رسم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه بينما يخصم 5 جنيهات في حالة السحب في المرة الواحدة.

2- في حالة السحب من بنك ناصر خصم 6 جنيهات وجنيه واحد عن الاستعلام عن الرصيد.

3 – بنك التعمير والإسكان مجانا في حالة الاستعلام عن الرصيد وخصم 5 جنيهات كرسوم السحب.

4 – خصم 5 جنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد في البنك المصرف المتحد وخصم 6 جنيهات في حالة السحب.

5 – بنك الإسكندرية يخصم 3 جنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد ويتم خصم 10 جنيهات رسوم السحب.

وفي حالة انتهاء المبادرة في نهاية يونيو المقبل فإن البنوك المتعاملة في السوق المحلية ستقوم بإخطار العملاء بعودة رسوم السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي ATM بارسال رسائل نصية عبر خواتف العملاء.

كان البنك المركزي المصري أعلن عن المبادرة في شهر يونيو 2020 لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة من قرارات احترازية اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار كورونا، وتم مد الفترة نهاية ديسمبر الماضي إلى 6 أشهر إضافية لتنتهي في يونيو الحالي.