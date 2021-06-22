"القومي للمرأة" يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور جابر طايع يوسف وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس قطاع الشئون الدينية بالوزارة، استمرار ا للتعاون المشترك بين المجلس والوزارة فى مبادرة المجلس التي تحمل عنوان " المواطنة المصرية بطاقتك حقوقك".

وتهدف المبادرة إلى مساعدة السيدات على استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان على مستوى محافظات الجمهورية بواقع 30 ألف بطاقة رقم قومي خلال عام حتى يستطعن تلقى الخدمات والمساعدات التى تقدمها الدولة وبالتالي إدماجهن فى خطط التنمية التى تسعى الدولة لتنفيذها لضمان مشاركتهن فى الحياة العامة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، عن سعادتها بإستمرار التعاون مع وزارة الأوقاف والذى أحدث طفرهة طيلة السنوات الماضية من خلال العمل على العديد من الملفات من أهمها ملف الراهبات والواعظات، وملف استخراج بطاقات الرقم القومي، موضحة أن عدد البطاقات التى تم استخراجها حتى الآن بالتعاون مع وزارة الاوقاف بلغ 140 ألف بطاقة وبالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأشارت إلى أنه في إطار مبادرة المواطنة المصرية بطاقتك حقوقك تم استخراج 850 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات بالمجان على مستوى الجمهورية حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل العدد بحلول نهاية العام الجاري إلى مليون بطاقة رقم قومي.

كما ثمنت الدكتورة مايا مرسي جهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في توفير مقر دائم لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والذى تستضيفه مصر وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتعاون المستمر مع المجلس القومي للمرأة، مثمناً جهود المجلس و رسالته الوطنية لخدمة المرأة والمجتمع، مشيراً إلى أن وزارة الاوقاف تنظم بالتعاون مع المجلس العديد من المشروعات لعل أبرزها حملات طرق الأبواب التي تحقق التوعية للسيدات في محافظات الجمهورية، علاوة على دور الواعظات والراهبات والتي تنفرد بها مصر عن دول العالم أجمع، لافتا إلى أن وجود الراهبات جنبا إلى جنب بجوار الواعظات يعكس الوحدة الوطنية والوفاق الوطني والذى يمثل جمهورية مصر العربية.

كما أكد وزير الأوقاف على أهمية مشروع بطاقات الرقم القومي، مضيفا أنه أحد المشروعات الوطنية المهمة، مشيدا بمبادرة المواطنة المصرية بطاقتك حقوقك التي ينفذها المجلس القومي للمرأة لضمان مشاركة السيدات في الحياة العامة.​