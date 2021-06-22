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الكهرباء: زيادة 10 قروش في أسعار أول شريحتين بداية من يوليو (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تمت هيكلة أسعار الكهرباء وفق خطة مدتها 5 سنوات، وتم الإعلان عنها بالكامل، مضيفًا: "أسعار الكهرباء ستظل ثابتة بداية من يوليو المقبل، ومنها أسعار الاستهلاكات الصناعية".

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "من يزد استهلاكه على ألف كيلو/وات لن يشهد زيادة في أسعار الكهرباء".

وتابع: "بداية من يوليو سيكون هناك زيادة في أسعار الشرائح الأقل من ألف كيلو/وات، وعلى سبيل المثال سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء على الشريحتين الأولى والثانية بزيادة 10 قروش".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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