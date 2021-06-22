إصابات وحالات وفاة.. ماذا حدث في حادث دهس قطار لأتوبيسين بحلوان؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصوير- محمد حسام الدين:

شهدت منطقة حلوان مساء اليوم الاثنين، حادث تصادم قطار بضائع بـ 2 ميني باص بمنطقة كفر العلو بحلوان، في محافظة القاهرة.

وأفادت مصادر أمنية، إصابة 6 أشخاص في حادث التصادم وجرى مقلهم لعدد من المستشفيات المجاورة، لتلقي الإسعافات اللازمة.

كيف وقع الحادث؟

في تمام الساعة 5:45 مساء اليوم، وأثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط "التبين / العباسية" في المسافة بين التبين وحلوان، تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار.

وقالت هيئة سكك حديد مصر، إن الميني باص تواجدا في مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، مضيفة أن سائق القطار حاول التوقف ولم يتمكن من ذلك، ما أدى الى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخر.

16 سيارة إسعاف لنقل المصابين

على الفور دفع مرفق إسعاف القاهرة بـ 16 سيارات إسعاف، إلى موقع حادث اصطدام القطار، لنقل مصابي وضحايا الحادث.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية مباشرة إلى موقع الحادث لرفع آثار التصادم في الحال.

واستقبل مستشفى حلوان العام جثتين سيدتين مجهولين الهوية وتم التعرف عليهما، وتبين أنهما توفيا في الحال عقب اصطدام القطار بهما بمنطقة حلوان.

مصرع 2 وإصابة 6 آخرين

مساء اليوم أعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان، بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة- أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة من الجسد.

وأكد "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة؛ لحين تحسن حالاتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بتفقد الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كل سبل الرعاية الطبية لهم.

النيابة تنتقل لمكان الحادث والتحفظ على كاميرات المراقبة

كما انتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع حادث اصطدام قطار بـ 2 ميني باص، لمعاينة آثار التصادم، والوقوف على أسبابه الحقيقية.

وأمرت جهات التحقيق بحلوان بالتحفظ على كاميرات المراقبة، في موقع اصطدام قطار بأتوبيسين في كفر العلو، تمهيدا لتفريغها، فيما بدأت في الاستماع لشهود العيان في الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث أن قطار حلوان اصطدم بـ 2 ميني باص وليس أوتوبيسا واحدا، مؤكدة أنهما كانا يمران عبر مكان غير مخصص للعبور.

وزير النقل يكشف تفاصيل الإصابات

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن اصطدام قطار حلوان بـ 2 ميني باص أسفر عن وقوع 6 إصابات.

وأضاف الوزير لـ"الخليج 365" أنه من بين هذه الإصابات 4 سحجات وكدمات.

وأكد مصدر مسئول بوزارة النقل أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.