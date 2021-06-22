شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بالاسم ورقم الجلوس (اعرف نتيجتك) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%.
وأكد المحافظ حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحا أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كل أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.
وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الأوائل والمتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي، متمنيا دوام النجاح والتفوق.
وتنشر «المصري اليوم» النتيجة كاملة: