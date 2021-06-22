شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.64% (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، حيث بلغت نسبة النجاح 86،64% على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفاً و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفاً و29 طالب وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفاً و404 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 86،64 %.

ولفت المحافظ إلى أن عدد الطلاب الأوائل بلغ 124 طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالب بالمدارس الحكومية و41 طالب بالمدارس الخاصة.

وكشف «الأنصاري» أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 93،52%، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92,72%، وإدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح 85,16%، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84,75%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84,36%، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84,31%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81,06%.

وأكد محافظ الفيوم أن عدد الطلاب الأوائل في الشهادة الاعدادية بلغ 124 طالبا بالمدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالبا بالمدارس الحكومية و41 طالبا بالمدارس الخاصة.

ويمكن الاطلاع على النتيجة من هنا.