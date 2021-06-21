شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إزالة المنازل على جانبي خط السكة الحديد وتعويض ساكنيها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على حادث اصطدام قطار بأتوبيسين في حلوان، مؤكدا ضرورة إزالة المنازل على جانبي شريط السكة الحديد، وتعويض ساكنيها رغم أنهم متعدون على أملاك الدولة أو اللجوء إلى إزالة خط السكة الحديد وعمل محور له.

وتابع الوزير، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن أغلب المنطقة توجد بها تعديات من العمال، قائلا: «خط قطار نقل الرخام لازم يتشال، خاصة أن الأهالي والعاملين في الورش يجلسون على شريط السكة الحديد».

وأضاف: «عندما تحدثت مع العمال الذين يجلسون على شريط السكة الحديد، كان ردهم بأن القطار لما بيجى بيزمر لنا»، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء محور الجزائر في منطقة حلوان، وإزالة التعديات الموجودة على خطوط السكة الحديد بمنطقة البساتين، لأن كافة الورش سيتم نقلها لمنطقة السخنة مثل منطقة البساتين والمعادي والدويقة.