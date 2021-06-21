شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد : مصر استثمرت تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية خلال 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر عندما بدأت في وضع رؤية طويلة المدى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت رؤية 2030 وهى رؤية قومية تتوافق مع الأهداف الأممية، موضحة أن مصر استثمرت أكثر من تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية خلال 7 سنوات .

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن العالم في نهاية 2015 توافق على 17 هدفا لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر، وكل دول العالم تحاول أن تصل إلى 17 هدفا، موضحة أن مصر كانت رائدة ومن أوائل الدول التي تبنت رؤيتها الوطنية وتبنت رؤية تنموية، وبدأت مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والبرلمانيين وأساتذة الجامعات لناقش هذه الرؤية والـ 17 هدفا ووضعنا مجموعة من الأهداف تتوافق مع الأهداف الأممية.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد: من خلال تلك الأهداف نصيغ الخطط المستقبلية والخطط قصيرة المدى ولدينا بوصلة: أين نذهب؟ ونضع من خلالها خطط متوسطة وقصيرة المدى، ومن أجل الوصول لهذه الأهداف كان لابد من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي .