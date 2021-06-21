شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث محافظة الغربية: المحافظ يستقبل جميع شكاوى المواطنين على «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود ممتاز، المتحدث الإعلامي لمحافظة الغربية، إن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أتخذ الإجراءات القانونية ضد مواطنة تزعجه على تطبيق «واتساب»، لافتاً إلى أن الرسائل حملة إهانة لشخص المحافظ ولأسرته.

وأضاف محمود ممتاز، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن المحافظ يستقبل جميع شكاوى المواطنين على تطبيق «واتساب»، ورقمه متاح لدى الجميع.

وأوضح أن المحافظ من حقه كمسؤول أن يتخذ الإجراء الذي يحفظ كرامته كفرد، لافتاً إلى أن السيدة في التحقيقات حالياً.