شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يكرم 23 طالبا أوائل الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى مدارس السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتيرالعام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.



قدم المحافظ للقائمين علي المنظومة التعليمية بالسويس لحسن تنظيمهم لامتحانات الشهادة الإعدادية فى ظل ظروف كورونا والمجهود المبذول من أجل نجاح العملية التعليمية. كما تقدم بالشكرلأولياء الامورعلى المجهود الذى بذلوه لأولادهم والتضحيات التى قدموها فى سبيل التفوق، مؤكدا دعمهم لأبنائهم حتى استكمال باقي المراحل التعليمية والحصول على دراجات علمية عالية لخدمة بلدنا الغالية مصر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.