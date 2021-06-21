شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يكرم أفضل 5 مدارس إعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور خالد القبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل مديرية التربية والتعليم، الفائزين بمسابقة أفضل مدرسة إعدادية على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة.

وشملت، مدرسة عبدالله حسين عن إدارة إدفو ومدرسة السادات إدارة كوم إمبو، ومدرسة الشيخ مرسي إدارة نصر النوبة، ومدرسة دراو المشتركة إدارة دراو، ومدرسة بدرية حامد إدارة إسوان، كذلك تم تكريم رؤساء الأقسام تقديرا لجهودهم.