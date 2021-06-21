شكرا لقرائتكم خبر عن قطار حلوان.. رئيس «السكة الحديد»: نحاول تخفيض السرعة عند الاقتراب من المناطق التي توجد بها منازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، تفاصيل حادث قطار حلوان.

وقال أبوالمكارم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «المنطقة التي شهدت الحادث عشوائية، وهناك منطقة حرم للسكة الحديد حدث عليها تعديات»، مردفا: «خط السكة الحديد متواجد من قبل المنازل المعتدية على الحرم، وليس لدينا سلطة الإزالة».

وتابع: «نتعامل مع أمر واقع، ونحاول تخفيض سرعة القطار حينما يقترب من المناطق التي توجد بها منازل»، مشيرا إلى أن الحادث وقع بسبب اتجاه سيارتي ميني باص عكس خط القطار.

وأضاف: «القطار لم يستطع الوقوف فجأة كونه يضم 22 عربة محملة بالرخام، فأطلق إشارة التنبيه لكن سائقي الأتوبيسين لم يستطيعا التصرف فاصطدم القطار بأحد الأتوبيسين»، لافتا إلى أن القطار توقف بعد موقع الحادث.

وأكد عدم وجود مزلقان في موقع الحادث، كونه ليس مخصصا لعبور السيارات، لافتا إلى أن القطار كان متجها من التبين إلى حلوان.

وأوضح أن سائق القطار سلم نفسه إلى الشرطة، بعدما حصل على «اليد» التي تمنع القطار من الحركة، خوفا من الأهالي، منوها بأن مساحة حرم السكك الحديدية تتراوح في المناطق المزدحمة ما بين 6 إلى 8 أمتار.

وأكد أهمية نقل السكان المقيمين في حرم السكك الحديدية حفاظا على سلامة المواطنين، لافتا إلى أن خطط السكك الحديدية الذي شهد الحادث مخصص لسير قطارات البضائع فقط.