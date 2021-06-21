شكرا لقرائتكم خبر عن لم يكن متعاطيًا.. وزير النقل يكشف مكان سائق قطار حلوان: هرب خوفا من اعتداء الأهالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على حادث قطار حلون، قائلا: «نقدم التعازي لأهالي المتوفين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

وأضاف «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المٌذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «خط السكة الحديد منفرد، ويمر من حلون والمعصرة وطرة والبساتين حتى العباسية، وهو خط مهم لنقل البضائع سواء الرخام أو غيرها».

وتابع: «منطقة البساتين فيه أماكن فيها بينها وبين السكة الحديد متر واحد فقط، والذي حدث كان هناك سيارتين ميني باص كانوا ماشيين في اتجاه القطار».

وأوضح وزير النقل: «القطار كان بيدي كلاكسات، وهما اتزنقوا مش عارفين يروحوا فين، السواق اللي في الخلف استطاع تفادي الاصطدام أما الميني باص اللي قدام، فيه ناس بنقول أنه كان عطلان وناس بتقول أنه اتخض أما شاف القطر في وشه».

وقال «الوزير»: «عندما رأى سائق القطار تجمع الأهالي احتفظ بمفتاح القطار وهرب لتسليم نفسه للشرطة».

وأضاف: «سائق القطار موجود حاليا في قسم شرطة التبين، وذهب للشرطة لكي تحميه خوفا من اعتداء الأهالي عليه»، لافتا: «سائق القطار لم يكن متعاطيًا لأي شيء وتم عمل تحاليل له والتحفظ عليه».