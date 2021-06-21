شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطوير مشروعات الصرف الصحى بالضواحى في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، بتفقد العمل بموقع مشروعات تطوير حي الضواحي١و ٢ و٣ الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنحة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبى، بحضور المهندسة أمل الألفي والشركات الهندسية القائمة على أعمال التطوير.

وشدد السكرتير العام على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية في تطوير مشروعات الصرف الصحى، تماشيا مع أعمال التنمية في كافة المجالات بحى الضواحى، حيث يجري تنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمناطق السيدة خديجة أ وب وزمزم والحراسات وبنك الشاي وفاطمة الزهراء وطريق الشاحنات، كما أكد السكرتير العام الالتزام الكامل باشتراطات العمل بالمشروع وسرعة إنجازه طبقا للمواصفات.