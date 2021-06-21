شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستعرض مقترح تنفيذ تدريب مجابهة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، اجتماعا، بديوان عام محافظة بورسعيد لمناقشة واستعراض مقترح تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر ٨٠)، الذى من المقرر أن ينطلق في الفترة من 8/1 حتى 8/3، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد عبدالهادى المستشار العسكرى المحافظة والعميد ابراهيم عزب المشرف العام على إدارة الأزمات والعقيد باسم سعيد مدير الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالمحافظة، ومدير مديرية التضامن ببورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرحا تفصيلا من المستشار العسكرى للمحافظة حول مقترح الخطة الزمنية للإعداد والتجهيز للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر ٨٠)، والذى يستغرق تلاث أيام ويتم بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والعسكرية والأمنية بالمحافظة .

أكد المحافظ أن بورسعيد تشهد حاليا تغييرا كبيرا في مستوى التعامل مع الأزمات خاصة بعد أن تم تطوير إدارة الأزمات بالمحافظة وتذوديها بأعلى الإمكانات التكنولوجية والبشرية، بالشكل الذي يتناسب مع التطور الهائل الذي حققته بورسعيد فر مختلف المجالات، ووجه مدير إدارة الأزمات بإعداد تقارير وبيانات توضح إمكانيات المحافظة وآلياتها في التعامل مع الأزمات والكوارث، وابراز النظام الرقمى الجديد بإدارة الأزمات في سرعة التعامل واحتواء الأزمة، وذلك في إطار الطفرة الرقمية التي تشهدها بورسعيد في كافة القطاعات .

كما وجه المحافظ، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من التجهيرات والاستعدادات اللازمة لانطلاق التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر ٨٠). ويعتبر التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر ٨٠) محاكاة واقعية وتطبيق عملي لكيفية وفعالية الأجهزة في مجال مجابهة وإدارة الأزمات الطارئة والمحتملة والتي قد تواجه المحافظة في مختلف القطاعات، ويتم التدريب بمشاركة معدات الأحياء ومديرية التضامن الاجتماعي، والمرور، والحماية المدنية، وذلك لاستعراض إمكانات المحافظة، والاستعدادات وأدوار ومهام الأجهزة في حالة حدوث أزمة أو كارثة ،والتدريب في مجال إدارة الأزمات، وذلك من خلال نقل الخبرات والتطبيق العملي.