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رئيس «السكة الحديد»: يجب نقل السكان المقيمين في حرم القطارات لتفادي الحوادث (فيديو)

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، ملابسات وتفاصيل حادث قطار حلوان.

وقال أبوالمكارم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «سائق القطار أطلق السرينة لتنبيه الأتوبيسين وتوقف بعد الحادث بفترة، وسائق القطار أخذ يد جرار القطار كي يضمن عدم تحرك القطار من أي فرد وسلم نفسه للشرطة».

وأكمل: «لجنة فنية من السكة الحديد للكشف عن ملابسات حادث القطار.. القطار سليم ولم يتأثر بالحادث وجاهز للتحرك لكن ننتظر إذن النيابة العامة».

وتابع أبوالمكارم: «لابد من نقل السكان المقيمين في حرم السكة الحديد لتفادي حدوث حوادث مثل حادث قطار حلوان».

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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