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مصر للطيران تكشف حقيقة فيديو مشاجرة السيدتين المتداول على "تويتر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت شركة مصر للطيران إن مقطع الفيديو، الخاص بمشاجرة بين سيدتين على متن إحدى الطائرات وتدخل أمن الرحلة لفضها، المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليس له علاقة بطائرات مصر للطيران مطلقًا.

وأضافت الشركة في بيان لها أنه بعد مراجعة الفيديو والتحقق من صحة الواقعة، تبين أنها تمت على متن إحدى شركات الطيران غير المصرية في إحدى رحلاتها، وتم نشر الفيديو منذ أكثر من شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يتم تداوله والزعم أن هذه الواقعة تمت على متن إحدى رحلات مصر للطيران وهو أمر غير صحيح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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