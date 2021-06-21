قطار رخام و2 ميني باص.. أول تعليق من السكة الحديد بشأن حادث قطار حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت هيئة سكك حديد مصر إنه في تمام الساعة 5:45 مساء اليوم الاثنين، وأثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط "التبين/ العباسية" في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار.

وأضافت الهيئة أن الميني باص تواجد في مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، مضيفة أن سائق القطار حاول التوقف، ولم يتمكن من ذلك، ما أدى الى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر.





اقرأ أيضًا..

- توجيه من وزيرة الصحة بشأن حادث قطار حلوان

- أول تحرك من محافظة القاهرة بشأن ضحايا حادث قطار حلوان

- مصدر طبي: مصرع 2 وإصابة 3 في حادث قطار حلوان

- مصدر طبي: نقل ضحايا حادث قطار حلوان لمستشفيي النصر وحلوان

- فريق من النيابة العامة ينتقل لموقع حادث اصطدام قطار حلوان بأتوبيس عمال

- الدفع بـ 7 سيارات إسعاف وقوات حماية مدنية لحادث قطار حلوان

- أول تعليق من وزير النقل لـ"الخليج 365" على حادث قطار حلوان

- بعد قليل.. بيان من النقل بشأن حادث قطار حلوان

- مصدر أمني يكشف عن الحصيلة الأولية لضحايا اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان

- الصحة تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث قطار حلوان