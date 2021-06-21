بالتفاصيل.. تعرف على هوية جثتي حادث قطار حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

توصلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان إلى هوية جثتين مجهولتين بحادث تصادم قطار وأتوبيس بمنطقة كفر العلو بدائرة القسم.

وتبين أن الجثتين هما كل من "ياسمين محمد عبد الحلم، 28 سنة، ومقيمة بعرب كفر العلو، و"نادية فرج أحمد"، 21 سنة عرب كفر العلو.

واستقبل مستشفى حلوان العام جثتين سيدتين مجهولين الهوية وتم التعرف عليهما، ومُصابة تُدعى "هويدا أحمد عبد الفتاح"، 38 سنة، ومقيم بمنطقة عرب كفر العلو بحلوان ومصابة تدعي "زينب عبد الحكيم علي"، 40 سنة، ومقيمة عرب كفر العلو.

فيما استقبل مستشفى النصر العمالي 4 مصابين، وهم الشقيقتان "منى شوقي"، 23 سنة، و"منة شوقي"، 25 سنة، و"هبة خالد محمد"، 24 سنة، وشقيقتها "مريم خالد محمد" 30 سنة، لتستقر الحصيلة الأولية للضحايا لجثتين و6 مصابين جميعهم سيدات.

انتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع حادث اصطدام قطار بأتوبيس عُمال، بمنطقة كفر العلو، في حلوان، لمعاينة آثار التصادم.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل مصابي حادث القطار المحمل بالفحم.

وأفاد شهود عيان أن الأتوبيس كان يقل عمال بمصنع ملابس وأثناء مروره بمنطقة كفر العلو بحلوان، وتعرض للاصطدام من قبل قطار محمل بفحم الكوك، ما أسفر عن دهس الأتوبيس وتحطمه بالكامل.







