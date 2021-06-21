"حادث قطار حلوان وضبط سيارة نقل محملة بالذهب".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث اصطدام قطار بحافلتين في حلوان

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان.

وانتقل فريق من "النيابة العامة" إلى موقع الحادث لمعاينته، وسوف تعلن "النيابة العامة" ما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.

الدفع بـ 7 سيارات إسعاف وقوات حماية مدنية لحادث قطار حلوان

دفع مرفق إسعاف القاهرة بـ 7 سيارات إسعاف، إلى موقع حادث اصطدام قطار، محمل بفحم الكوك، بأتوبيس عمال، بمنطقة كفر العلو، جنوب محافظة القاهرة، لنقل مصابي وضحايا الحادث.

إصابة 6 عمال في اصطدام قطار بأتوبيس بكفر العلو في حلوان | صور

أفادت مصادر أمنية، إصابة 6 أشخاص في حادث التصادم الذي وقع بين قطار وأتوبيس نقل عمال تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو بحلوان.

قطار يدهس سيارة محملة بالعمال بحلوان.. ومصدر: جارٍ حصر الضحايا

صدم قطار محمل بالفحم أتوبيسا يقل عمالا بمنطقة كفر العلو، بدائرة قسم شرطة حلوان.

وأفاد شهود عيان بأن الأتوبيس كان يقل عمالا بمصنع ملابس، وفي أثناء مروره بمنطقة كفر العلو بحلوان تعرض للاصطدام من قبل قطار محمل بفحم الكوك؛ ما أسفر عن دهس الأتوبيس وتحطمه بالكامل.

المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع على طاولة ندوة بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" اليوم الاثنين ندوة بعنوان "دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع"، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

الجنايات تقضي بالإعدام لفني هندسي بتهمة تصنيع متفجرات و10 سنوات لآخر

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة رامي محمد شحاته فني هندسي بمجلس وزراء الإخوان بالإعدام شنقًا، عما أسند إليه في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لـ راضي محمد شحاتة.

قتلوا إماراتية بالطالبية.. الإعدام شنقًا لحارس عقار وشقيقته وعامل في الجيزة

قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، بمعاقبة حارس عقار، وشقيقته وعامل، بالإعدام شنقًا، لاتهامهم بقتل سيدة إماراتية بهدف سرقتها بمنطقة الطالبية.

خليجي مزيف ودهاء شاب.. ماذا حدث لحماة تامر حسني في مول مصر بأكتوبر؟

مساء الخميس الماضي، قصدت والدة زوجة الفنان تامر حسني مول شهير بمدينة السادس من أكتوبر للتسوق. لم تدر السيدة المغربية أنها ستكون على موعد مع أمسية غريبة الأطوار انتهت بها داخل أروقة قسم الشرطة.

ضبط سيارة نقل محملة بكمية من الذهب الخام في أسوان

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان من ضبط سيارة محملة بكمية من الذهب الخام.

عبر "واتس آب".. ضبط المتهم بإرسال فيديو مُخل لسيدة في الشرقية

نجح رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في القبض على المتهم بإرسال مقطع فيديو مُخل بالآداب على هاتف سيدة في الشرقية على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.