النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث اصطدام قطار بحافلتين في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان.

وانتقل فريق من "النيابة العامة" إلى موقع الحادث لمعاينته، وسوف تعلن "النيابة العامة" ما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، مصرع مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان، بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة- أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة من الجسد.

وأكد "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة؛ لحين تحسن حالاتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بتفقد الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كل سبل الرعاية الطبية لهم.