الدفع بـ 7 سيارات إسعاف وقوات حماية مدنية لحادث قطار حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

دفع مرفق إسعاف القاهرة بـ 7 سيارات إسعاف، إلى موقع حادث اصطدام قطار، محمل بفحم الكوك، بأتوبيس عمال، بمنطقة كفر العلو، جنوب محافظة القاهرة، لنقل مصابي وضحايا الحادث.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية مباشرة إلى موقع الحادث لرفع آثار التصادم في الحال.

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع حادث اصطدام قطار بأتوبيس عُمال، بمنطقة كفر العلو، في حلوان.

وأفادت مصادر أمنية، إصابة 15 شخصًا في حادث التصادم الذي وقع بين قطار وأتوبيس نقل عمال تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو بحلوان.

وأضافت المصادر لـ "الخليج 365"، أن شخصان لقيا مصرعهما، في حادث تصادم القطار مساء الإثنين.

وأفاد شهود عيان أن الأتوبيس كان يقل عمال بمصنع ملابس وأثناء مروره بمنطقة كفر العلو بحلوان، وتعرض للاصطدام من قبل قطار محمل بفحم الكوك، ما أسفر عن دهس الأتوبيس وتحطمه بالكامل.

حادث مروع.. قطار يدهس أتوبيس عمال بحلوان..وسقوط ضحايا







