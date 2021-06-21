إصابة 6 عمال في اصطدام قطار بأتوبيس بكفر العلو في حلوان | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصوير- محمد حسام الدين:

أفادت مصادر أمنية، إصابة 6 أشخاص في حادث التصادم الذي وقع بين قطار وأتوبيس نقل عمال تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو بحلوان.

وأضافت المصادر لـ "الخليج 365"، أن شخصان لقيا مصرعهما، في حادث تصادم القطار مساء الإثنين.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل مصابي حادث القطار المحمل بالفحم.

وأفاد شهود عيان أن الأتوبيس كان يقل عمال بمصنع ملابس وأثناء مروره بمنطقة كفر العلو بحلوان، وتعرض للاصطدام من قبل قطار محمل بفحم الكوك، ما أسفر عن دهس الأتوبيس وتحطمه بالكامل.