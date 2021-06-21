شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تبدأ التحقيقات في حادث قطار حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان، وقد انتقل فريق من «النيابة العامة» إلى موقع الحادث لمعاينته، وسوف تعلن «النيابة العامة» عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها.

وكانت منطقة كفر العلو بحلوان شهدت حادث تصادم قطار بضائع وسياريتن مينى باص خلال عبورها من أحدى المزلقانات الغير شرعية مما ادى إلى وفاة 2 وإصابة 6 آخرين

وقالت هيئة السكة الحديد أن الحادث وقع في الساعة 5.45 مساء اليوم اثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين العباسيه حلوان وتبين من المعاينة الاولية أن المكان الذي وقع فيه الحادث لا يوجد به أي مزلقانات حيث تبين أن السيارتين متعارضتين مع مسار القطار كما أنه لا يوجد أي معبر بتلك المنطقة أو أماكن انتظار سيارات

وكشفت التحقيقات الأولية بهيئة السكة الحديد أن سائق القطار حاول التوقف إلا أنه لم يتمكن مما ادى إلى اصطدامه بسيارة والاحتكاك بالأخرى .