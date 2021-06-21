شكرا لقرائتكم خبر عن داعية يوضح حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، أن حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، حيث قرر الشرع الشريف حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث.

وأضاف «علي»، خلال لقائه مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حق المرأة في الشرع أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل، وقال تعالى في شأن الصَّدَاق «أي المَهر»: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا».

وتابع: «إذا ما قامت المرأةُ بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرهَا الزوج الصداقَ نقدا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعَده لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تاما بالدخول، وتكون مالِكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».