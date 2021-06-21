شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تغلق 12 مقهى بالمريوطية واللبيني والوراق لتقديمها الشيشة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز بشن حملات دورية لمواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقد أسفرت الحملات التي شنتها محافظة الجيزة علي المقاهي والكافيتريات عن غلق ١٢ مقهى خالفت الإجراءات الاحترازية، وذلك لتقديمها الشيشة للمواطنين.

حيث ضبط مركز ومدينة البدرشين ٤ مقاه بشارع بورسعيد وبميت رهينة وطريق المريوطية، بنطاق المركز، وقد تم غلقهم ورفع ٨٠ شيشة ومستلزماتها وكراسي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالإضافة إلى قيام حي شمال الجيزة بغلق ٣ مقاه بقطاع المنيرة الغربية بشوارع بني محمد وترعه بشتيل، بالإضافة إلى غلق مقهى بشارع اللبيني فيصل بحي الهرم.

كما قام حي الوراق بغلق وتشميع ٤ مقاه بجزيرة محمد و كورنيش النيل بطناش وبجوار المرور بحي الوراق.