شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة واقعة ختان إلى المحامي العام بعد التأكد من صحة بلاغ «نجدة الطفل» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بديوان عام محافظة بني سويف، أنه قد ورد بلاغ على خط نجدة الطفل، متضمناً الإشارة إلى قيام أحد المواطنين، بقرية بني سليمان مركز بني سويف، بإجراء عملية ختان لبناته الثلاث، وذلك بالمخالفة للمادة 242 من قانون العقوبات الذي يجرم عملية ختان الإناث.

وفور ورود البلاغ الذي حمل رقم 27054/7 على خط نجدة الطفل 16000، فقد قامت لجنة من مديرية الصحة ووحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بديوان عام المحافظة، بالتوجه لموقع البلاغ، وتم الكشف والفحص المبدئي بمعرفة طبيبة «أخصائية نساء وتوليد»، والذي أثبت أنه قد تم ختان بنت واحدة فقط منذ أسبوع وعدم ختان شقيقتيها.

وأضافت رئيس الوحدة، بأنه تم عرض الموضوع من خلال مذكرة تفصيلية على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والذي وجه بمخاطبة المستشار المحامي العام، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تلك الواقعة.