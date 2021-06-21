شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الفيوم تناقش الاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت إدارة الطب الوقائى، بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتورعماد الدين حسن، مديرعام الشؤون الوقائية، بحضور الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اجتماعا تحضيريا للاستعداد لحملة تطعيم شلل الأطفال التى ستنفذ الشهر القادم. حيث تستهدف الحملة الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال عن طريق تطعيم الأطفال من سن يوم حتى خمس سنوات عن طريق فرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك الفرق المتحركة من منزل إلى منزل التى تجوب أنحاء المحافظة.



ناقش الأجتماع توفير جميع مستلزمات الحملة من توفير الطعوم وأكياس التبريد وفرق الإشراف بالمديرية والإدارات الصحية وأعداد خطط الحملة والتأكد من سلاسل التبريد، حيث عقد الاجتماع على فترتين مراعاة للإجراءات الاحترازية في الفترة الأولى حضرت إدارات: البندر- إبشواى- اطسا، وفى الفترة الثانية حضرت إدارات: المركز- طامية- سنورس- يوسف الصديق، وذلك بحضور كلا من الدكتورماجدة رشدى، مديرالرعاية الأساسية، والدكتورة أسماء مصطفى، مسؤول التطعيمات، وإبراهيم يحيى، مشرف مركزى الوزارة، وأسامة عبدالعليم، مراقب أول تطعيمات بالمديرية.