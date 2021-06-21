شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبارات مميكنة.. «الكهرباء» تعلن آخر موعد لسحب استمارات وظائف «المحطات النووية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك إقبالا كثيفا على وظائف هيئة المحطات النووية التي أعلنت عنها الوزارة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن رواتب وظائف هيئة المحطات النووية تختلف حسب كل تخصص، ووفقا للوائح الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال استلام الأوراق المطلوبة.

وأوضح أن شروط التقديم لوظائف هيئة المحطات النووية تشمل المؤهلات العليا والمتوسطة، وتوفير درجات وظيفية مختلفة بعضها يتطلب خبرة، والأخرى خريجين جددا، مضيفا «الوظائف تشمل مهن السائقين والسكرتارية».

وأشار إلى أن سحب الاستمارات مستمر حتى 3 يوليو، حيث سيتم استقبالها لمدة شهر حتى 4 أغسطس، موضحا أن الاختبارات ستجري بشكل مميكن.