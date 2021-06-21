شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفي تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، للتعليم الفني، إنه يتم تطوير نظام الدبلومات الفنية ذات نظام الـ 5 سنوات، موضحًا أن سنوات الدراسة لن تقل كما هو متداول.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم حاليا إنشاء مدرسة تكنولوجية تحمل اسم ظهر، ما يبرهن سعى الوزارة لتطوير التعليم الفني.

وأشار محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، للتعليم الفني، إلى أن مصر تحتاج إلى التعليم الفني، ولكن ليس بشكله القديم وهذا يتطلب تعديل مشيرًا إلى أن مصر دولة تملك طموح اقتصادي عالي.