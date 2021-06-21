شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عضو نواب سابق بأزمة قلبية مفاجئة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفظ حمادة علي محمود، عضو مجلس النواب السابق، عن الدائرة الخامسة، والتي تضم مركزي بني مزار، ومطاي، أنفاسه الأخيرة، عقب تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر يناهز 55 عامًا.

ونعى حزب مستقبل وطن رحيل النائب السابق، ومرشحه في انتخابات النواب الأخيرة.

فيما العنت الأسرة تشييع جثمان الفقيد عقب صلاة العشاء، من أحد مساجد مدينة بني مزار، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة بمنطقة البهنسا.