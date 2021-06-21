شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستقبل الرئيس الجديد لشركة مياه الشرب بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم، كل من المهندسة رقية حماد المكلفة بمنصب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والتي كانت تعمل رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بأسوان .

جاء اللقاء بحضور كل من مهندسة فاطمة علي فهمي المدير التنفيذي لجهاز مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالأقصر، والعميد يحيى عبدالمنعم عبدالرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والذى انتهت خدمته بالاقصر وكلف بمنصب المشرف العام على المكتب الفني بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة .

ورحب محافظ الأقصر بالمهندسة رقية حماد، مقدما لها التهانى بمنصبها الجديد متمنياً ان تساهم بدورها فى تطوير مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر .

كما توجه محافظ الاقصر بالشكر للعميد يحيى لمجهوداته فى دعم وتطوير مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب على مستوى مراكز ومدن المحافظة.