شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافه وتجميل في مدينتي كفر الشيخ وبيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة كفر الشيخ وقرى المركز، عددا من الحملات المتنوعة، ما بين حملات إزالة إشغالات ونظافة بالمدينة والقرى، إضافة إلى حملة نظافة لرفع الاتربة برافد الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ بلطيم»، وبدء العمل في عدد من المشروعات المتوقفة منذ عدة سنوات بعدد من القرى، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتابع اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملة النظافة لليوم الثالث على التوالي على الرافد الدولي بالجليدر، وحملة إزالة الإعلانات المخالفة من شوارع العاصمة، إضافة لبدء العمل في محطة مياه الشرب بقرية دقميرة بعد توقف لأكثر من 5 سنوات، كما وجه بالعناية بالحدائق العامة المجانية.

كما تفقد مبروك الأعمال الجارية بخط الطرد لمشروع الصرف الصحي لقرية شنو، والذي يمر في مرحلته الأخيرة بقرية دفرية، تمهيدا لربطه بمحطة الصرف الرئيسية بسخا، موجها نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، ورئيس قرية الحمراوي، بالتواجد المستمر على رأس العمل ،مشددا بعدم توقف العمل،لرفع المعاناة على أهالي قرية شنو، وإصلاح ورصف الطريق الرئيسي للقرية، وتنفيذا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

في سياق متصل، شهدت مدينة وقرى مركز بيلا بكفر الشيخ حملات نظافة، ورفع قمامة ومخلفات وإزالة الإشغالات، وتسوية الطرق، وأعمال تجميل المدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع جمال ساطور، رئيس المدينة، أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات بشوارع قرية إبشان، ورفع مقلب القمامة الوسيط بالقرية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما تابع حملة النظافة الموسعة بقرية الحوة، برفع المخلفات والتراكمات، وإزالة المتولد اليومي من القمامة، فضلًا عن قص وتهذيب الأشجار، وتسوية الشوارع الرئيسية بالقرية.

كما تابع سير العمل بالوحدة المحلية لقرية الجرايدة، والمرور على الوحدة الصحية بقرية الترزي، للتأكد من انتظام سير العمل بالوحدة، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين عليها، وتابع أعمال النظافة وأعمال التجميل والتطوير وانتظام العمل بدائرة الوحدة، كما تابع الحملات المكبرة بقرية الكوم الطويل.

وشدد ساطور على مسؤولي النظافة ورؤساء الوحدات المحلية على مستوى المركز، ضرورة المتابعة الميدانية ومراقبة الجودة للعمل، ومتابعة أعمال النظافة، والاستجابة لطلبات المواطنين، لتقديم أفضل الخدمات لأبناء قرى المركز والمدينة.

وأشرف ساطور على الحملات المكبرة لرفع تراكمات القمامة والأتربة بشوارع وأحياء المدينة،ومنا تسوية شارع بورسعيد ببيلا، ورفع التراكمات ومخلفات القمامة، بالإضافة إلى فتح طريق «مصرف أبوعجاج»، المؤدي إلى مستشفى الحميات، وذلك عقب أعمال التطهير التي تمت بمعرفة أهالي المنطقة من خلال المشاركة المجتمعية.

وتابع ساطور رفع تجمعات القمامة وإزالة المخلفات بمختلف المناطق بالمدينة، وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها وتوعية المواطنين بالالتزام بالسلوك الصحيح، مؤكدا أنه كلف قسم النظافة والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية بالمرور اليومي على المناطق، لرصد أي تجمعات للقمامة ورفعها على الفور، وإعادة المناطق لمظهرها الحضاري، وذلك في إطار اهتمام محافظ كفر الشيخ، مؤكدًا أن نظافة الشوارع والتعدي وغلق الشوارع خط أحمر، مشيرًا إلى ضرورة بذل الجهد والعمل للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، والعمل دائما على راحة المواطنين.

بيلا

بيلا