شكرا لقرائتكم خبر عن «صيادلة الفيوم»: إحالة للمفوضين قرار وزيرة الصحة بخصوص تكليف دفعتي 2018 و 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد شاهين المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، إن جلسات الطعن على قرار وزيرة الصحة بتكليف دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩ بدأ هذا الأسبوع وتقديم مذكره أشاد بها عدد كبير من ممثلي النقابات الفرعية بمحافظات مصر لحتواءها على بنود قانونية مكتملة الأركان.

وأكد المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، أنه تم إحالتها إلى الطعن على قرار وزيرة الصحة بخصوص تكليف دفعتي 2018 و2019 إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لأخذ الرأي والتوصية وسير الطعن في خطواته القانونية.

وأكدت العريضة المقدمة من المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، أن التكليف في ذاته هو مهمه وطنية فكان مقصده وغايته هو تقديم خدمات وطنية عن طريق الاستفاده من أبنائه الطلاب الذين صابروا ودرسوا واجتهدوا حتي يكونوا ذخيرة الوطن من كفاءات علمية لتقديم يد العون ورد جزء من مسؤليتهم إلى هذا الوطن فالتكليف حق أصيل لابنائه من خريجي كليات الصيدلة .

وأوضح الدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم، أن موقف نقابة الصيادلة بجانب خريجي كليات الصيدلة حتي وقف قرار وزيرة الصحة بخصوص تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019 وتواصل دائم مع النقابات الفرعية والنقابة العامة التي استمرت في ارسال إنذارات لوزيرة الصحة ورفع قضايا في مجلس الدولة عن طريق محامي النقابة الفرعية بمحافظة الفيوم.